Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde kaçak sigara imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 460 kilo 700 gram tütün ile 310 bin 720 adet makaron ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 460 kilo 700 gram tütün, 60 bin 720 adedi dolu, 250 bin adedi boş olmak üzere toplam 310 bin 720 makaron ve 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. U.T.T. ile B.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

