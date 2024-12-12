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Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu

Bursa\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Yıldırım'da dur ihtarına uymayan araçta kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, sürücü gözaltında.

12.12.2024 13:50
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kovalamacayla yakalanan otomobilde kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 BBE 976 plakalı aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

Otomobilde yapılan aramalarda 47 kilo 480 gram kıyılmış tütün, 36 kilo 650 gram bandrollü tütün, 74 bin 800 boş makaron ve 11 bin 240 dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Yıldırım, Politika, 3-sayfa, Makaron, Güncel, Hukuk, bursa, Suç, Son Dakika

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