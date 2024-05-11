Bursa'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Klip Hazırlandı - Son Dakika
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Bursa'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Klip Hazırlandı

Bursa\'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Klip Hazırlandı

Bursa'da faaliyet gösteren Güçlü Alfa Kadınları Eğitim Sağlık ve Kültür Dayanışma Derneği, Anneler Günü dolayısıyla kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla 'Kadına Değer' adlı şarkıya klip hazırladı. Dernek Başkanı Yasemin Duran liderliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında klip, Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde çekildi. Dernek, toplumda bilinç oluşturmayı hedefleyen bu çalışmayla kadın cinayetleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

11.05.2024 13:35
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Bursa'da faaliyet gösteren Güçlü Alfa Kadınları Eğitim Sağlık ve Kültür Dayanışma Derneği, Türkiye genelindeki kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Anneler Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Dernek Başkanı Yasemin Duran önderliğinde hazırlanan proje kapsamında hazırlanan "Kadına Değer" şarkısına, Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde klip çekildi.

Duran, yaptığı açıklamada, Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan "Kadına Değer" şarkısı ve klibi ile kadın cinayetleri konusunda toplumda bilinç oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

Dernek üyeleriyle Türk Hava Kurumu (THK) Yıldırım Şube Başkanı Yaşar Türk'ün klipte rol aldığını belirten Duran, Ayaz Toprak'ın yazdığı ve seslendirdiği şarkının klibinin yapımcı Murat Alphan tarafından çekildiğini ve prodüksiyon çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Birçok sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Duran, bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Klip Hazırlandı - Son Dakika

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