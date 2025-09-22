3 kadın, kucağında çocuğu ile yürüyen anneyi tekme tokat darbetti - Son Dakika
3 kadın, kucağında çocuğu ile yürüyen anneyi tekme tokat darbetti

3 kadın, kucağında çocuğu ile yürüyen anneyi tekme tokat darbetti
22.09.2025 11:10
3 kadın, kucağında çocuğu ile yürüyen anneyi tekme tokat darbetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kucağındaki çocuğuyla yürüyen bir anne, 3 kadın tarafından tekme tokat darbedildi. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da 3 kadın, yolda tartıştıkları, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darbetti. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül'de saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.

KÜÇÜK ÇOCUK KORKULU GÖZLERLE İZLEDİ

Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darbetti. Küçük çocuk annesinin darbedildiği anları korkulu gözlerle izledi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yıldırım, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kadın, kucağında çocuğu ile yürüyen anneyi tekme tokat darbetti - Son Dakika

SON DAKİKA: 3 kadın, kucağında çocuğu ile yürüyen anneyi tekme tokat darbetti - Son Dakika
