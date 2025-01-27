Bursa'da Kadın Vatmanlık Hayalini Gerçekleştiren Ülkü Ceylan - Son Dakika
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Bursa'da Kadın Vatmanlık Hayalini Gerçekleştiren Ülkü Ceylan

Bursa\'da Kadın Vatmanlık Hayalini Gerçekleştiren Ülkü Ceylan

Bursa'da metroyla yaptığı yolculuklar sırasında vatmanlığa ilgi duyan Ülkü Ceylan, eşi Musa Ceylan'ın desteğiyle 6 aylık eğitim sürecini tamamlayarak BursaRay'da vatman oldu. Ceylan, kadın vatmanların az olmasının dikkat çekici olduğunu ve yolcularından olumlu tepkiler aldığını belirtti.

27.01.2025 11:32  Güncelleme: 11:36
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BURSA'da her gün işe ve eve gitmek için kullandığı metro yolculukları sırasında vatmanlığa merak salan Ülkü Ceylan (37), eşi Musa Ceylan'ın (41) tavsiyesiyle 6 ay önce almaya başladığı eğitimleri tamamlayıp, BursaRay'ın vatman koltuğuna oturdu. En büyük desteği hemcinsi olan yolculardan gördüğünü söyleyen Ceylan, "Beni tren sürerken gören kadınlar, elleriyle kalp işareti yapıyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor" dedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ülkü Ceylan, her gün işe ve eve gitmek için şehir içi ulaşımda tercih ettiği metro yolculukları sırasında vatmanlığa merak saldı. Gün geçtikçe bu merakı artan ve tutku haline gelen Ceylan, yolculuklarında ilk vagonu tercih edip, vatman kabinini merakla izlemeye başladı. Ceylan, bu merakını bilen eşi Musa Ceylan'ın, 'BURULAŞ, kadın tren sürücüsü ve otobüs şoförü alımı yapıyor' ilanını görmesiyle de hayatını değiştiren o kararı verdi. Halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı şirketten istifa edip, hayalinin peşinden giden Ülkü Ceylan, 6 ay önce almaya başladığı eğitimleri tamamlayarak, BursaRay'ın vatman koltuğuna oturdu.

YOLCULARINI SEVDİKLERİNE KAVUŞTURUYOR

Oturmak için sabırsızlıkla beklediği vatman koltuğunda, günde 6 saat 2 vardiya halinde sürüş yapan Ceylan, her gün binlerce Bursalının evlerine, iş yerlerine ve sevdiklerine ulaşmasını sağlarken, mesai bitiminde çocuklarına kavuşmak için evinin yolunu tutuyor. Ceylan, işinden sonraki zamanını kendisinin eve gelmesini sabırsızlıkla bekleyen oğlu Selahattin (10) ve kızı Mihray (5) ile geçiriyor, ev işlerinin düzeni için kullanıyor.

'VATMAN OLACAĞIMA İHTİMAL BİLE VERMEMİŞTİM'

Eşinin tavsiyesiyle başladığı mesleğine alınacağına başlarda ihtimal bile vermediğini söyleyen Ülkü Ceylan, "Ben ve ailem şehir içi ulaşımda genellikle metroyu kullanıyoruz. Benim de trene olan büyük bir ilgim vardı. Bir gün eşim bana BURULAŞ'ın bayan vatman aldığını söyledi. Daha sonrasında başvurumu yaptım. Fakat vatman olacağıma ihtimal bile vermemiştim. İşimi gerçekten çok seviyorum. Bizim belirli saatlerde yoğunluğumuz oluyor ve o saatlerde sadece biraz stres yaşıyoruz" dedi.

'ÇOK DİKKATLERİNİ ÇEKİYOR'

En büyük desteği hemcinsi olan yolculardan gördüğünü söyleyen Ceylan, "Kadın vatman fazla olmadığı için insanlar alışık değil ve çok dikkatlerini çekiyor. Şu ana kadar hiçbir yolcumla sorun yaşamadım. Çünkü her sabah işime gelirken, mutlu ve gülümseyerek geliyorum. Beni tren sürerken gören kadınlar, elleriyle kalp işareti yapıyor. Bana bakarak 'Çok güzel' diyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kadın Vatmanlık Hayalini Gerçekleştiren Ülkü Ceylan - Son Dakika

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