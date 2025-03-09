Bursa'da Kadınlar Günü İftarı Düzenlendi

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Seden Bozbey tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen iftarda kentte görev alan ve kente değer katan kadınlarla bir araya geldi. Bozbey, " Kadınlar güçlendikçe, siyasetin, ticaretin, kültür ve sanatın, sosyal yaşamın her alanında yer aldıkça hayat güzelleşir. Dünya daha adil bir yer olur. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nadire Aydın, Nuray Özdemir, Müge Dalgıç, siyasi partilerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin ve derneklerin kadın temsilcileri, kadın muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri ile çalışanları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 8 Mart'ta kadınların sesinin daha gür çıkmasının çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Hayatın her anında emeğiyle, sevgisiyle ve mücadelesiyle var olan kadınlar, toplumumuza anlam ve değer katıyor. Eşitlik, özgürlük ve adil bir yaşam hakkı için yılmadan mücadele eden tüm kadınların yanındayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kadınlar güçlendikçe, siyasetin, ticaretin, kültür ve sanatın, sosyal yaşamın her alanında yer aldıkça hayat güzelleşir. Dünya daha adil bir yer olur. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" diye konuştu.

"Kadın dayanışması dünyayı değiştirir"

Bursa için zamanını, aklını, yüreğini ortaya koyan, kendini geliştirirken kentini de geliştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Seden Bozbey ise kadın dayanışmasının önemine değindi. Hem ramazanın paylaşmayı ve dayanışmayı büyüten sofrasında buluştuklarını hem de kadınların mücadelesi sonucunda kazanımlarını kutladıkları bir günü yaşadıklarını söyleyen Seden Bozbey, 8 Mart'ın emeğiyle ve azmiyle dünyayı dönüştüren tüm kadınların günü olduğunu belirtti. Tüm kadınların farklı hayatlar yaşadığını ancak benzer engellerle karşılaştığını ifade eden Seden Bozbey, "En temel meselelerde bile hala eşitlikten uzağız. Yerel yönetimler kadınların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en büyük faktörlerden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların kentte güvenle hareket edebilmesi, ekonomik olarak güçlenmesi ve sosyal hayata aktif katılabilmesi için güçlü adımlar atıyor. Bizler de bu adımları takip ediyor, eşitliği sağlayana kadar taleplerimizi büyütmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Bursa'yı 'Kadın dostu' kent yapana kadar önerilerimizi, çalışmalarımızı ve yakın takibimizi sürdüreceğiz. Kadınlar olarak emeğimizle, azmimizle, sevgimizle ve dayanışmamızla güçlüyüz. Dayanışma umudu büyütür, kadın dayanışması ise dünyayı değiştirir" dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Bozbey ve Seden Bozbey, kadınlarla birlikte Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan pastayı kesti, Program, Büyükşehir Belediyesi Kadın Master Ritim Grubu'nun mini konseriyle sona erdi.