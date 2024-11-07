Bursa\'da Kalp Krizi: Zincirleme Kaza

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde direksiyon başında fenalaşarak zincirleme trafik kazasına neden olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İzmir Yolu Caddesi'nde 16 NNJ 51 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Osman S. (74) rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil, yabancı plakalı bir otomobile ve 16 ALN 667 plakalı SUV araca çarptı.

Osman S'nin sürücü koltuğunda hareketsiz kaldığını görenlerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaklaşık 10 dakika süren kalp masajının ardından Osman S'yi, kalp krizi şüphesiyle çevredeki özel bir hastaneye götürdü.

Osman S'nin yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi.