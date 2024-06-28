Bursa'da Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kazada Sıkışan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kazada Sıkışan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da meydana gelen kazada, T.B. idaresindeki kamyon, H.Ç'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü aracında sıkıştı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

28.06.2024 05:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada aracında sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

T.B. idaresindeki 41 HZ 513 plakalı kamyon, İstanbul- İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağında, H.Ç'nin kullandığı 63 AFN 252 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü, aracında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan T.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, İtfaiye, trafik, Bursa, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kazada Sıkışan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kazada Sıkışan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement