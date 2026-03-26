BURSA'da otoyolda durdurulan kamyonun kasasında 6 milyon 360 bin adet makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diğer illerden kente yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağını belirleyip, şüphelileri takibe aldı. E.A ve İ.D isimli şüphelilerin bulunduğu kamyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa-İstanbul otoyolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 milyon 360 bin adet makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Haber: Esra TÜRKER- Kamera: BURSA,
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kamyonda 6 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
