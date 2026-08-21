Bursa'da Kamyonda Saman Yangını - Son Dakika
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Bursa'da Kamyonda Saman Yangını

Bursa\'da Kamyonda Saman Yangını
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Yenişehir'de bir kamyonda çıkan saman balyası yangını, sürücünün müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde saman balyası yüklü bir kamyonda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücüsü, aracıyla manevra yaparak yanan balyaları düşürmeye çalıştı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yenişehir ilçesi, Yenişehir Havalimanı'na yakın bölgede meydana geldi. Seyir halindeyken 16 H 6065 plakalı kamyonun kasasındaki saman balyaları alev aldı. Durumu fark eden sürücü, yolda manevralar yapıp yanan balyaları kasadan düşürmeye çalıştı. Araçtaki yanan balyalardan bazıları düştü. Ancak yangını önleyemeyeceğini fark eden sürücü, aracı yol kenarında park ederek uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, kamyon kullanılmaz hale geldi.

Cep telefonuyla çekilen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kamyonda Saman Yangını - Son Dakika

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