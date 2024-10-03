Bursa'da Kavga: Beton Parçası ile Ölüm Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Kavga: Beton Parçası ile Ölüm Davası Başladı

Bursa'da kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili sanıkların yargılanması başladı.

03.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili haklarında dava açılan biri tutuklu sanığın 7 yargılanmasına başlandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail K, müşteki sanıklar Ali D, Umut B, Uğur B, Hüseyin B, Behçet K. ile tutuklu müşteki sanık Yusuf A, olayda ölen Ramadan Bayar'ın eşi Mevlüde Bayar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Yusuf A. savunmasında, olay günü aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan Uğur B. ve Hüseyin B. ile tartışmaya başladıklarını, olayın kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Kavgaya karışan kişilerin çoğalması nedeniyle çatıya çıktığını, attığı beton parçasının Bayar'a isabet ettiğini belirten Yusuf A, kimseyi öldürmek istemediğini ileri sürdü.

Savunmalarını yapan diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mevlüde Bayar ise sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Yusuf A'nın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçen ocak ayında aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Yusuf A. ile Hüseyin B. ve Uğur B. arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya komşu aileler de karışmış, bu sırada çatıya çıkan Yusuf A. tarafından kalabalığın üzerine fırlatıldığı iddia edilen beton parçası, Ramadan Bayar'ın başına isabet etmişti.

Kavga edenleri ayırmaya çalışırken yaralanan Bayar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma, Yusuf A. dahil kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Yusuf A. tutuklanmış, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olaya karışan 7 kişi hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Adliye, Güncel, Kavga, bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kavga: Beton Parçası ile Ölüm Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:02:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kavga: Beton Parçası ile Ölüm Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement