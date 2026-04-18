Bursa'da Kentin Ulaşım Altyapısı Konuşuldu

18.04.2026 17:28  Güncelleme: 18:44
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, ulaşım alanında şehrin geleceğine yön verecek yatırımları değerlendirmek üzere düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, istişare toplantısına katıldı. Yüksek hızlı tren hattı şantiye alanında gerçekleştirilen toplantıya, Başkanvekili Şahin Biba'nın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve ilgili yöneticiler katıldı.

Müteahhit firma ve ilgili kurum temsilcilerinin sunum yaptığı toplantıda, Bursa'nın uzun yıllardır beklediği hızlı tren projesinin mevcut süreci, gelinen aşamalar ve bundan sonraki yol haritası ele alındı. Buluşmada, Bursa'yı daha güçlü bir ulaşım altyapısına kavuşturmanın, vatandaşları daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanlarıyla buluşturmanın önemi vurgulandı.

"En kısa zamanda hemşehrilerimizin beklediği projeleri başlatacağız"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkanvekili Şahin Biba, kentin Kestel ile üniversite arasında ve Kent Meydanı ile Terminal arasında raylı sistem hatlarına sahip olduğunu hatırlattı. Mevcut hatların vatandaşların raylı sistemlerdeki ihtiyacını tam olarak karşılamadığını belirten Biba, "Bu konuda uzun süredir çalışmalarımız var. Toplantıda bu çalışmalarla ilgili istişarelerimizi de yaptık. En kısa zamanda hemşehrilerimizin beklediği ve sevineceği projeleri başlatacağız" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin Bursa'nın ve Marmara Bölgesi'nin en önemli projelerinden birisi olduğunu hatırlattı. 106 kilometrelik hızlı tren hattının faaliyete geçirilmesiyle alakalı çalışmaları incelediklerini anlatan Gürkan, hızlı trenin faaliyete geçmesiyle Emek-Şehir Hastanesi hattının da çalışmaya başlayacağını açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, toplantıda yüksek hızlı tren hattını, Emek-Şehir Hastanesi hattını ve karayolu bağlantılarını değerlendirdiklerini belirterek, 'hayırlı olsun' temennilerini iletti.

Kaynak: ANKA

