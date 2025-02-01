Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Geniş Video İzle

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesindeki kentsel dönüşüm ihtiyacını vurgulayarak, bölgede yapıların dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yıldırım'da vatandaşlarla buluşan Bozbey, yerel yönetimlerin işbirliğiyle sorunları çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

01.02.2025 09:17  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini, bölgedeki hızlı gelişimin iyi ve kötü taraflarını gördüklerini belirterek, "Burası deprem olduğunda fazlaca hasar görebilecek bir bölgedir. O yüzden bir an önce kentsel dönüşüme tabi tutularak büyük bölgeler halinde planlanıp yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Başkan Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı "Başkan Bozbey Burada" projesi, Yıldırım ilçesi ile devam etti. Proje kapsamında bugüne kadar 15 ilçeye makamını taşıyan Başkan Bozbey, son olarak tüm yönetim kadrosu ile Yıldırım'da temaslarda bulundu.

İlk olarak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Başkan Bozbey'e temaslarında, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Necmettin Su da eşlik etti. Kentsel dönüşüm konusunda Yıldırım Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir şekilde daha hızlı adımlar atması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, Yıldırım'da hayata geçirilen sosyal yaşam alanları, spor tesisleri ve turizm alanındaki projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"Hukuk hepimiz için geçerli"

Başkan Bozbey, ziyaretin ardından Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nda vatandaşlarla buluştu. Otobüste bulunan makamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı. Sabah saatlerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer almak ve destek olmak amacıyla İstanbul'da bulunduğunu söyleyen Başkan Bozbey, hiçbir yöneticinin böyle bir olayı hak etmediğini belirtti. Türkiye'nin birçok siyasi partisinin destek verdiğini belirten Başkan Bozbey, "Türkiye'de demokrasiye ihtiyacımız var. Hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız var. Siyasilerin hukukun üzerindeki eli, bir an önce çekmesine ihtiyacımız var. Hukuk hepimiz için geçerli. Bunun için oradaydık. Her birimiz bu ülkeyi seven, bu ülke için her bedeli ödemeye hazır olan insanlarız. Biz savcılarımıza da hakimlerimize de emniyetimize de güveniyoruz. Özellikle siyasiler baskı yapmadan, siyasiler etki etmeden vicdanen en doğru kararları vereceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

Bursa'ya geldikten sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret ettiklerini anlatan Başkan Bozbey, Yıldırım'ın sorunlarını bildiklerini söyledi. Kendisinin aynı zamanda bir "Yıldırım çocuğu" olduğunu aktaran Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

"Yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor"

"Gençliğimin önemli bir bölümü Yıldırım Mesken'de geçti. Aynı zamanda bölgedeki gelişimin iyi ve kötü taraflarını da biliyorum. Yıldırım çok hızlı ve göçle gelişen bir bölgedir. Buna bağlı olarak yoğun yapılaşmasına göz yumulan bir süreç yaşandı. Buradaki vatandaşlarımız mahallesinde yaşamaktan memnun ama kentsel ihtiyaçların olmamasından dolayı da memnuniyetsizliği var. Yeşil alan, yol, otopark, kültür evleri, spor alanları gibi alanlara yönelik kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun yanında ruhsatsız yapılaşan veya mühendislik yüzü görmemiş binaların olmasından dolayı bir deprem olduğunda fazlaca hasar görebilecek bir bölgedir. Buraların bir an önce kentsel dönüşüme tabi tutularak büyük bölgeler halinde planlanıp yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor. İnsanların da o yapılarda güven içerisinde oturması gerekiyor."

"Yıldırım halkına Nilüfer'deki yaşamı sunmak bizim sorumluluğumuz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile ilerleyen süreçte özellikle kentsel dönüşüm konularında birlikte hareket etmeyi ve sorunları çözmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Bozbey, "İnsanlardan daha çok 'niye büyük sosyal alanlar yok, Yıldırım'ın merkezinde niye spor alanları yok' gibi şikayetler alıyoruz. Bunları da önümüzdeki süreç içerisinde planlayarak sorunları çözmeyi hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Yıldırım halkına da Nilüfer'deki yaşamı sunmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz Yıldırımlıları düşünüyoruz. Onlarla ilgili birçok projeyi yaşama geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Belediye, Yıldırım, Politika, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.