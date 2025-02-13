Bursa'da Kırsal Kalkınma İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Kırsal Kalkınma İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kırsal kalkınmaya yönelik tarımsal destekler ve kaynakların verimli kullanımı ele alındı. Süt üretiminin artırılması için Süt Soğutma Tankları Projesi'nin geliştirilmesine karar verildi.

13.02.2025 17:08  Güncelleme: 18:02
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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilçe belediyelerin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında, kırsal kalkınmaya yönelik kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kentteki tarım politikalarını destekleyen tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarıma verilen desteklerin gözden geçirilerek performansları ölçülebilir hale getirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya, İnegöl, Yenişehir, Osmangazi, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Karacabey belediyeleri yetkilileri katıldı.

Toplantıda, süt üretiminin nitelik ve nicelik olarak artırılarak süt kalitesinin yükseltilmesi, üretici gelirinin ve istihdam düzeyinin artırılması amacıyla Süt Soğutma Tankları Projesi'nin geliştirilmesine karar verildi. Bu doğrultuda, süt soğutma tanklarının Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınarak ilgili kamu kurumuna teslim edilmesi, talep eden mahallelerde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından işletilmesine ele alındı.

Toplantı sonunda kaynakların etkin ve verimli kullanılması, bütünlük arz edecek tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediye başkanlıkları arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Bursa, Son Dakika

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