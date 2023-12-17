 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartmanda çıkan tartışmada kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kadının daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

Bursa\'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
17.12.2023 - 09:05,
Abone Ol

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki bir apartmanda, dört çocuk sahibi M.A.A (34) ile karısı B.A. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, karısını bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.A'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaşamını yitiren B.A'nın, daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yıldırım, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28
Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27
İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05
İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog

Son Dakika
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05 İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 09:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement