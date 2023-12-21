 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Kurban Bayramı'nda Et Restoranında Dolandırıcılık İddiasıyla Yargılanan 3 Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Kurban Bayramı'nda Et Restoranında Dolandırıcılık İddiasıyla Yargılanan 3 Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Bursa'da geçen Kurban Bayramı'nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer davacıların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa\'da Kurban Bayramı\'nda Et Restoranında Dolandırıcılık İddiasıyla Yargılanan 3 Sanığın Duruşması Devam Ediyor
21.12.2023 - 10:53,
Abone Ol

Bursa'da, geçen Kurban Bayramı'nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali A, oğlu Enes A, davacılar ve taraf avukatları katıldı. Ali A'nın kızı tutuksuz sanık Merve A. ise duruşma salonuna gelmedi.

Duruşmada dinlenilen bazı davacılar, bayram öncesi alacakları hisse için ödemeyi nasıl yaptıklarını ve karşılığında teslim aldıkları etlerin durumunu anlattı.

Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer davacıların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Osmangazi ilçesinde, bir et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan kişilere et yerine salam sosis dağıtıldığı, paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin bozuk çıktığı iddiası üzerine vatandaşlar ile firma sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.

Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.

Gözaltına alınan işletme sahibi baba ve oğlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede 366 kişinin müşteki olarak yer almış, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kurban hisse satışı adı altında her bir davacıdan 7 bin 100 lirayı bir bölümünü elden, kalanının bir kısmını kredi kartı kullanılmak suretiyle, bir kısmını da sanık Enes A'nın hesabına göndermek suretiyle toplamda 2 milyon 598 bin 600 lira menfaat temin ettikleri belirtilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kurban Bayramı, Bursa, Dolandırıcılık, Bursa, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kurban Bayramı'nda Et Restoranında Dolandırıcılık İddiasıyla Yargılanan 3 Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika


11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi

Son Dakika
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:17:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kurban Bayramı'nda Et Restoranında Dolandırıcılık İddiasıyla Yargılanan 3 Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement