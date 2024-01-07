Bursa\'da Kuyumcu Soygunu: 4 Şüpheli 400 Bin Lira Değerinde Altını Çaldı

BURSA'da saat 04.30 sıralarında kuyumcu dükkanına levye kullanarak giren 4 şüpheli, 3 dakikada yaklaşık 400 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı. Maskeli şüphelilerin, altınları alma anları kamerala yansıdı.

Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana eldi. Beşevler Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına otomobille gelen 4 kişiden 3'ü, levye ile kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve cam kapısını kırıp içeri girdi. Vitrindeki yaklaşık 400 bin lira değerindeki altınları alan şüpheliler, içeri girdikten 3 dakika sonra geldikleri otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kar maskesi takan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.