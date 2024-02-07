Bursa\'da \'Mahalle Afet Gönüllüleri\' projesiyle deprem hazırlığı

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BURSA'da, olası depremde kritik rol oynayacak olan AFAD ve MAG/AMESAR iş birliğiyle hayata geçirilen 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi kapsamında, teorik ve saha eğitimini tamamlayan gönüllüler, yaşadıkları binaların ve sokaklarının krokilerini çıkarıp güvenli bölgeleri belirledi. Tatbikatlarla deprem anına dair her senaryoyu değerlendiren ve ilk 72 saatte kritik rol oynayacak olan mahalle gönüllüleri, aile fertlerinin yanı sıra adeta avuçlarının içi gibi bildikleri binaların enkazındaki komşularının da en hızlı şekilde kurtarılmasını sağlayacak.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısı 1'inci yıl dönümünde hala tazeliğini korurken, Marmara Bölgesi'nde beklenen olası deprem nedeniyle, arama-kurtarma faaliyetleri her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bursa'da da olası depremde kritik rol oynayacak AFAD ve MAG/AMESAR iş birliğiyle hayata geçirilen 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi kapsamında teorik ve saha eğitimini tamamlayan gönüllüler, yaşadıkları binaların ve sokaklarının krokilerini çıkarıp güvenli bölgeleri belirledi. Nilüfer ilçesinde Barış, Cumhuriyet, Yüzüncü Yıl, Altınşehir ve 23 Nisan mahallelerinde, ayda 1 kez bir araya gelip teorik eğitim alan ekipler, düzenlenen saha ve masabaşı koordinasyon tatbikatlarıyla da mahallelileri depreme hazırlarken, deprem anına dair olası her senaryoyu değerlendiriyor. Gönüllüler buna göre, hem aile fertlerini hem de komşularını kurtarıp güvenli bölgeye tahliye ettikten sonra, önemli olan ilk 72 saatte kritik rol oynayacak. Mahallenin krokisi ve yıkım meydana gelen binaların planlarını bölgeye gelen ilk arama kurtarma ekibiyle paylaşıp çalışmalara katılacak olan mahalle gönüllüleri, adeta avuçlarının içi gibi bildikleri binaların enkazlarında bulunan komşularının da en hızlı şekilde kurtarılmasını sağlayacak.

'İLK 72 SAAT ALTIN SAATLER'

Deprem sonrası ilk 72 saati, sağlıklı geçirmek ve paniğe engel olmak için ayda 1 kez tatbikat yapıp depremi tekrar tekrar yaşadıklarını belirten Barış Mahallesi Muhtarı, MAG Bursa Temsilcisi Sevilay Karaca, "Bu projede Barış Mahallesi başta olmak üzere Yüzüncü Yıl, Altınşehir, 23 Nisan, Cumhuriyet mahallelerinden arkadaşlarımız var aramızda. Mahalle Afet Gönüllüleri projesi ile mahallede oturan insanların afet farkındalığını yaratmayı ve onları afetlere hazır halde tutmayı hedefliyoruz. Binalarda ve okullarda çeşitli tatbikatlar yapıyoruz. En başta deprem riskine hazırlıklı olmak için düzenli olarak tatbikatlar yapıyoruz. İlk 72 saat çok kritik, altın saatler. Devlet yetkilileri ve AFAD gelene kadar, o kritik saatlerde insanları panikten uzaklaştırmak ve ne yapmaları gerektiğini öğretmek amacıyla bu faaliyetleri düzenliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Mahalle Afet Gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Hiçbir şey yapamasak bile, paniğe engel olarak, mahalleyi iyi tanıyan insanların nerede ne olduğunu bilmeleri ve kaynaklarımızı doğru değerlendirmek bizim için çok önemli" dedi.

'MAG, MAHALLESİNİ İYİ TANIYAN İNSANLARDAN OLUŞUYOR'

Olası deprem sonrasında, gönüllülerin sokak ve mahallelerinde ilk belirlemeleri yapacağını ve ardından bölgeye gelen AFAD ekipleriyle koordine olacağını ifade eden Karaca, "Mahalle Afet Gönüllüleri, mahallesini iyi tanıyan insanlardan oluşuyor zaten. Uzun zamandır aynı mahallede yaşayan ya da yaşayacak olanlardan oluşuyor. Yerelde zaten orada bilgi sahibi olan kişiler. Dışarıdan gelen kişiler bu bilgilere sahip değil. Dışarıdan ekipler geldiğinde, o binada kaç kişi var, ya da binanın ön durumu nedir ve öncelikli müdahale edilecek gibi bilgilere sahip olursak, çok kısa sürede doğru yerlere yönlendirmiş olacağız. Kısa süreli müdahale ekibimiz de var. AFAD ile akredite olan arkadaşlarımız da var. Önemli olan o kritik saatlerde vatandaşların yanlış yapmasını önlemek, kolay bir şekilde kurtarılabilecek insanları kurtarmak ve o kritik saatleri atlatmak" ifadelerini kullandı.

'BİZ DE DEPREMZEDE OLACAĞIZ, BUNUN SENARYOSUNU ÇALIŞIYORUZ'

Mahalle Afet Gönüllüleri'nin depremzede olacağı senaryosu üzerine çalışmalarını yürüttüğünü belirten Karaca, şöyle konuştu: "Biz Mahalle Afet Gönüllüsü olarak şu an 600 kişiyi aştık. Mahalle Afet Gönüllüsü olabilmek için 18 yaşını aşmış sağlıklı bir birey olmak yetiyor. Arkadaşlarımızı 36 saatlik bir eğitimden geçiriyoruz. Bu eğitimin 12 saati teorik ve bir kısmı da AFAD'ın tatbikat alanında uygulama eğitimi olarak geçiyor. Biz de depremzede olacağız, bunun senaryosunu çalışıyoruz. Deprem olduğunda ben ve ailem, evde belirlediğimiz çök-kapan-tutun alanlarında depremin geçmesini bekliyoruz. Ardından hızlı bir şekilde deprem çantamızı alıp güvenli bir alana bırakıyoruz. Mahalle Afet Gönüllüsü olarak amacımız, en yakın yerlerde bulunan vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirmek ve koordinasyon merkezimize ulaşmak. Deprem sonrasını koordinasyon merkezinden yönetmek önemli. O kaosa engel olmak ve derli toplu bir müdahale için bu gerekiyor. Burada AFAD ile iletişim halinde oluyoruz ve arkadaşlarımızı müdahale edebileceğimiz yerlere tespit için gönderiyoruz ve bu tespitler ışığında müdahale ediyoruz. İlk yardım gerekiyorsa ambulans talep ediyoruz, yangın varsa itfaiye talep ediyoruz, bizim olanaklarımızla kurtarılabilecek yerler varsa o vatandaşlarımızı kendi lojistik imkanlarımızla kurtarıyoruz." (DHA)