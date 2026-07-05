Bursa\'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde Narlıdere Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Narlıdere Şelalesi'ne giden kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, bölgede mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda mahsur kalan kişiler bölgeden halat yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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