Bursa\'da Makas Atarak Yarışan Araç Kazaya Neden Oldu

Güncel

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sürücülerinin makas atıp yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri bariyerlere çarptı. Kaza, aynı yöne giden bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Görükle yönüne doğru makas atarak ilerleyen iki otomobilden birinin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu otomobil, bariyerlere çarpıp savrularak yolun ortasında kendi etrafından döndü. Yarıştıkları öne sürülen diğer sürücü bölgeden uzaklaşırken, kaza başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.