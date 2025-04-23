Bursa'da Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Devam Ediyor

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Kaykay Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası" devam ediyor. Şampiyonada, 10 ilden toplam 103 sporcu mücadele ediyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Sukaypark Tesisi içerisine uluslararası standartlarda inşa edilen Kaykay Parkı, Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kaykay Federasyonu iş birliği ile İstanbul Kadıköy'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden tamamı lisanslı toplam 103 sporcu kayıt yaptırdı.

Şampiyonanın ilk gününde, kadın ve erkek sporcular serbest antrenman için piste çıktı. Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası'nın ikinci günü, eleme turunun ardından yapılan çeyrek ve yarı final yarışları ile devam etti. Katılımcıların yaptıkları hareketin yaratıcılığı, zorluğu ve gerçekleştirdikleri zıplayışa göre puan aldıkları şampiyonada sporcular, finale adını yazdırabilmek için hünerlerini sergiledi.

Şampiyonada finale kalmayı başaran sporcular, yarın şampiyonluk için pistteki yerini alacak. Final yarışlarının ardından dereceye giren sporcular için madalya ve ödül töreni düzenlenecek.