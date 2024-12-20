Bursa'da Medikal Yolsuzluk Davası - Son Dakika
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Bursa'da Medikal Yolsuzluk Davası

Bursa Şehir Hastanesi'nden medikal ürünleri satarak 8 milyon lira kamu zararı yaratan 6 sanığın yargılanması sürüyor.

20.12.2024 15:46
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Bursa Şehir Hastanesi'ne ait medikal ürünleri hastalara kullanılmış gibi gösterip başkalarına satarak 8 milyon 241 bin 678 bin lira kamu zararına yol açtıkları iddia edilen 5'i kamu görevlisi 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar C.I. (38) ve D.B. (43), tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları katıldı.

Hastanedeki bazı görevlilerin tanık olarak dinlenilmesinin ardından söz verilen sanık D.B, "Bir anda gözaltına alındım ve tutuklandım. Süreci tam olarak anlayamadım. Ben bildiğim kadarıyla her şeyi anlattım. Suç işleme kastım yoktu, bu sebeple tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık C.I. da 20 yılı aşkın süredir medikal sektöründe çalıştığını, bu alanda tanınan bir kişi olduğunu ifade etti.

Tahliye talebinde bulunan C.I, şöyle konuştu:

"Dinlenilen tanıklardan bir kısmı bazı malzemelerin ithalat yapan firmalar haricinde Türkiye'ye sokulamayacağı ve ürünün sadece Bursa Şehir Hastanesi'ne verildiği yönünde beyanda bulunmuşsa da piyasada özel hastaneler ve klinikler vardır. Bunlar firmaların bazı kampanyaları sebebiyle indirimli aldıkları ürünleri piyasada normal fiyattan satabilmektedirler. Medikal piyasasında her ürüne ulaşmak mümkündür. Benim tek hatam, faturasız mal almak oldu. Şehir hastanesine gidip otoparktan 2-3 kez ürün aldığımı söylemiştim."

C.I. ve D.B'nin yurt dışına çıkış yasağı tedbiri konularak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince mayıs ayında düzenlenen operasyonda, Bursa Şehir Hastanesi'ne ait medikal malzemeleri satarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen C.I. ile kamu görevlileri D.B, H.Ş. (39), A.H.A. (40), H.Ş. (30), C.G. (38) ve T.S. (31) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen D.B, A.H.A. ile C.I. "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmış, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. A.H.A. daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, usulsüz işlemlerle 8 milyon 241 bin 678 lira kamu zararına yol açtıkları öne sürülen zanlıların, tatil yapmak için 4 bin avroya tekne kiraladığı belirtiliyor. İddianamede, A.H.A, C.I. ve H.Ş'nin "zimmet" suçundan 12'şer yıla, D.B, H.Ş. ve T.S'nin ise "nitelikli zimmet"ten 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Medikal Yolsuzluk Davası - Son Dakika

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