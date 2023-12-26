Bursa\'da motosiklet sürücüsünü kaskla darbeden kişi yakalandı

Bursa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskla darbettiği öne sürülen kişi yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün motosikletli kişiyi kaskıyla darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli D.A'yı darbeden kişinin Y.H. olduğunu tespit etti.
Şüpheli Y.H. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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