Bursa\'da Mudanya Yolu projesinde sona yaklaşıldı, Bursa istikameti trafiğe açıldı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Mudanya Yolu Geçit-Bademli Kavşağı Köprü ve Şerit Genişletme" projesinde sona yaklaştı. Köprü yapımını tamamlayan ve asfaltlama çalışmasına başlayan ekipler, Bursa istikametini trafiğe açtı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi gününden önce çift yönlü olarak araç geçişine tamamen hazır hale getirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülen "Mudanya Yolu Geçit-Bademli Kavşağı Köprü ve Şerit Genişletme" projesinde son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmaları etap etap planladı.

Mudanya yolu Nilüfer Çayı geçişine mevcut köprülerin yanına yeni köprü inşasını tamamlayan ekipler, ikinci etapta altyapı, dolgu, yol genişletme ve asfalt kaplama çalışmalarına geçti. Bu kapsamda ekipler, bugüne kadar güzergahta freze çalışmalarının yanı sıra 12 bin 300 metreküp kazı, 50 bin ton dolgu ve 6 bin 500 ton asfalt kaplama imalatı gerçekleştirildi.

BURSA İSTİKAMETİ TRAFİĞE AÇILDI

Bursa şehir merkezi yönündeki yol yapım faaliyetlerinin büyük çoğunluğu tamamlanarak güzergah araç trafiğine açıldı. Mudanya istikametinde ise iki şeritte yol yapım çalışmaları gerçekleştirilirken, kalan iki şeritte ulaşım devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Bursa şehir merkezi istikametinde trafik beş şerit üzerinden ilerleyecek.

Mudanya güzergahında ikisi kesintisiz olmak üzere toplam dört şerit oluşturulacak. Böylelikle Mudanya'ya direkt seyredecek araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçların ayrılması sağlanarak, yön değişimlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖNCESİ ÇALIŞMALAR BİTECEK

Proje kapsamındaki tüm yapım faaliyetlerinin 13 Eylül Pazar günü tamamlanması planlanıyor. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül Pazartesi günü Geçit'te ulaşım kesintisiz devam edecek.

Öte yandan, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede ulaşımı aksatmayacak gün ve saatlerde altyapı çalışması gerçekleştirecek.