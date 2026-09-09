Bursa'da Mudanya Yolu projesinde sona yaklaşıldı, Bursa istikameti trafiğe açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Mudanya Yolu projesinde sona yaklaşıldı, Bursa istikameti trafiğe açıldı

Bursa\'da Mudanya Yolu projesinde sona yaklaşıldı, Bursa istikameti trafiğe açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya Yolu Geçit-Bademli Kavşağı projesinde sona gelindi, köprü yapımı tamamlanarak Bursa istikameti araç trafiğine açıldı. Çalışmaların 13 Eylül'de bitirilmesiyle güzergah, okulların açılacağı 14 Eylül'den itibaren çift yönlü ve kesintisiz ulaşıma hazır hale getirilecek.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Mudanya Yolu Geçit-Bademli Kavşağı Köprü ve Şerit Genişletme" projesinde sona yaklaştı. Köprü yapımını tamamlayan ve asfaltlama çalışmasına başlayan ekipler, Bursa istikametini trafiğe açtı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi gününden önce çift yönlü olarak araç geçişine tamamen hazır hale getirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülen "Mudanya Yolu Geçit-Bademli Kavşağı Köprü ve Şerit Genişletme" projesinde son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmaları etap etap planladı.

Mudanya yolu Nilüfer Çayı geçişine mevcut köprülerin yanına yeni köprü inşasını tamamlayan ekipler, ikinci etapta altyapı, dolgu, yol genişletme ve asfalt kaplama çalışmalarına geçti. Bu kapsamda ekipler, bugüne kadar güzergahta freze çalışmalarının yanı sıra 12 bin 300 metreküp kazı, 50 bin ton dolgu ve 6 bin 500 ton asfalt kaplama imalatı gerçekleştirildi.

BURSA İSTİKAMETİ TRAFİĞE AÇILDI

Bursa şehir merkezi yönündeki yol yapım faaliyetlerinin büyük çoğunluğu tamamlanarak güzergah araç trafiğine açıldı. Mudanya istikametinde ise iki şeritte yol yapım çalışmaları gerçekleştirilirken, kalan iki şeritte ulaşım devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Bursa şehir merkezi istikametinde trafik beş şerit üzerinden ilerleyecek.

Mudanya güzergahında ikisi kesintisiz olmak üzere toplam dört şerit oluşturulacak. Böylelikle Mudanya'ya direkt seyredecek araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçların ayrılması sağlanarak, yön değişimlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖNCESİ ÇALIŞMALAR BİTECEK

Proje kapsamındaki tüm yapım faaliyetlerinin 13 Eylül Pazar günü tamamlanması planlanıyor. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül Pazartesi günü Geçit'te ulaşım kesintisiz devam edecek.

Öte yandan, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede ulaşımı aksatmayacak gün ve saatlerde altyapı çalışması gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Güncel, Ulaşım, Eylül, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Mudanya Yolu projesinde sona yaklaşıldı, Bursa istikameti trafiğe açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

10:08
6 maçtır gol yemiyorlar Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’nın ifadesi ortaya çıktı
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:14:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Mudanya Yolu projesinde sona yaklaşıldı, Bursa istikameti trafiğe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement