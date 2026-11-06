Bursa'da nişanlısını zorla bindirmeye çalışan kişi görüntülendi, kadın şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Bursa'da nişanlısını zorla bindirmeye çalışan kişi görüntülendi, kadın şikayetçi olmadı

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Bursa\'da nişanlısını zorla bindirmeye çalışan kişi görüntülendi, kadın şikayetçi olmadı
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Bursa Osmangazi'de 3 Kasım gece otomobilde tartışan çiftten kadın araçtan indi; sürücü nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından emniyette ifadesi alınan kadının nişanlısından şikayetçi olmadığı belirtildi.

BURSA'da bir kişinin, tartıştığı nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Emniyete götürülen kadının nişanlısından şikayetçi olmadığı belirtildi.

Olay, 3 Kasım'da gece saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otomobilde seyir halinde olan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, otomobilden indi. Sürücü, nişanlısını zorlama otomobile bindirmeye çalıştı. Bu sırada kadın, "Yardım edin" diye bağırıp yardım istedi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri, şüphelinin ve kadının kimliğini tespit etti. Emniyete götürülerek ifadesi alınan kadının, nişanlısından şikayetçi olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
Osmangazi3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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