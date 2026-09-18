Bursa'da öğrenciler 'Uçurtmalar Vurulmasın' etkinliğinde Gazze çocuklarına uçurtma uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da öğrenciler 'Uçurtmalar Vurulmasın' etkinliğinde Gazze çocuklarına uçurtma uçurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 'Uçurtmalar Vurulmasın' etkinliğinde öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, uçurtmaların barış özlemini semaya taşıyacağını söyledi.

Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Bursa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, yaptığı konuşmada, çocukların umudunu ve ortak insanlık vicdanını diri tutmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinliğin önemini vurgulayan Çokgezer, şunları kaydetti:

"Bugün gökyüzüne bırakacağımız her uçurtma, bir çocuğun masum duasını, bir annenin umudunu ve yüreklerimizdeki barış özlemini semaya taşıyacaktır. Bizler, merhameti medeniyetinin özü bilmiş bir milletiz. Evlatlarımızı sadece bilgiyle değil, vicdan, adalet ve sorumluluk bilinciyle yetiştirmeyi en temel vazifemiz görüyoruz. Gökyüzünde korkunun değil, uçurtmaların gölgesi olsun, uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara ve dünya barışına kalsın."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, etkinlik alanında kurulan tematik çadırları ve stantları ziyaret etti.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
EğitimGüncelGazzeBursaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
22:46
Ne Yavaş ne İmamoğlu İşte Özgür Özel’in adaylık için görüştüğü isim
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
22:24
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:43
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 23:15:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa'da öğrenciler 'Uçurtmalar Vurulmasın' etkinliğinde Gazze çocuklarına uçurtma uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement