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Bursa'da okul çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da okul çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısını tamir etmek için çıkan işçi Reyhani Acar, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acar'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa\'da okul çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti
23.12.2023 - 13:45,
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Bursa'da bir okul binasının çatısını tamir ederken düşen işçi hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına tamir için çıkan Reyhani Acar (52), bir anda dengesini yitirerek beton zemine düştü.

Acar'ın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğünü gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Acar'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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