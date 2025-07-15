Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Akçalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterlerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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