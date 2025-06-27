2 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 2 helikopter, 12 arazöz, 30 iş ve hizmet aracı ve 130 personelle müdahale ediliyor.
Mine AK-Yavuz YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahale - Son Dakika
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