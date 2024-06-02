Bursa'da Otizmli ve Engelli Çocuklara Engelsiz Doğa Sınıfı - Son Dakika
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Bursa'da Otizmli ve Engelli Çocuklara Engelsiz Doğa Sınıfı

Bursa\'da Otizmli ve Engelli Çocuklara Engelsiz Doğa Sınıfı

Bursa'da otizmli ve hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklara eğitim veren Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde kurulan 'Engelsiz Doğa Sınıfı' ile öğrencilere eğlenerek öğrenme ve becerilerini geliştirme imkanı sunuluyor.

02.06.2024 11:24
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Bursa'da, otizmli ve hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklara eğitim veren Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulunun bahçesinde sıfır atık uygulamaları kapsamında kurulan "Engelsiz Doğa Sınıfı" ile öğrencilere eğlenerek öğrenme ve becerilerini geliştirme imkanı sunuluyor.

Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren okulda özel eğitim öğretmeni Sibel Tokman Şahin ve Muhammed Genç'in koordinatörlüğünde başlatılan proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler evlerinde, çevrelerinde kullanılmayan kumaş, kıyafet, tahta, lastik, kova, boru gibi malzemeleri topladı.

Okulun arka bahçesindeki 300 metrekare alanda bu malzemelerden oluşturulan "Engelsiz Doğa Sınıfı"nda kendilerini daha özgür hisseden öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde bitki yetiştiriyor, resim yapıyor, kitap okuyor, atık malzemelerden yapılan müzik aletlerini çalıyor.

Özel gereksinimli öğrenciler hem yeteneklerini keşfediyor hem de birbirinden farklı ürünler tasarlayarak çevre konusunda bilinçleniyor.

Okul müdürü Mesut Güzel, AA muhabirine, anaokulundan liseye kadar 270 özel öğrenciye eğitim verdiklerini, "Engelsiz Doğa Sınıfı"nın ise 3-11 yaş grubuna hitap ettiğini söyledi.

Çocukların toprakla ve hayvanlarla haşır neşir olabileceği doğal ortamlarda derslikler, atölyeler oluşturduklarını belirten Güzel, hem öğrencilerin hem de velilerin projeden memnun olduğunu dile getirdi.

Güzel, bu alanın yaklaşık 7 ayda öğretmen, öğrenci ve velilerin büyük emek ve uğraşlarıyla hazırlandığını ifade ederek, "Buranın malzemeleri tamamen atıklar toplanarak yapıldı. Hiçbir bütçe, masraf yapılmadan öğretmenlerimizin, bizlerin çevremizde gördüğümüz atık maddelerden oluşturduk. Öğrencilerimiz mutlu, burada eğlenerek öğreniyorlar. Burada vakit geçirmeyi seviyorlar. Öğrencilerimizin davranışlarında da çok olumlu dönüşler aldık." diye konuştu.

"Tekerlekleri boyadılar, el arabalarıyla toprak taşıdılar"

Sibel Tokman Şahin de okuldaki görevine bu eğitim öğretim yılının birinci döneminde başladığını, öğrencilerin okul, ev ve rehabilitasyon üçgeninde dört duvar arasında kaldıklarını gözlemlediğini aktardı.

Projesini anlattığında diğer öğretmenlerden destek gördüğünü, çocukların açık havaya, doğaya, toprağa dokunmaya, çamurla doğadaki materyallerle etkinlik yapmaya, boyama çalışmalarına, nefes almaya ihtiyaçlarının bulunduğu düşüncesiyle doğa sınıfını oluşturduklarını bildiren Şahin, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bu çalışmaların her aşamasında bizlerin yanındaydı. Tekerlekleri boyadılar, el arabalarıyla toprak taşıdılar. Doğadaki materyallerden ne lazımsa birlikte topladık. Tarım alanında çocuklarımızla bitki ektik. Bunların sulama çalışmalarını beraber yürüttük." dedi.

Şahin, özel gereksinimli çocukların kısa sürede sakinleştiğini gözlemlediği doğa sınıfını kurarken velilerden de destek aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Velilerimizle toplantı yaptık, özel öğrencilerimiz olduğu için izin belgelerini aldık. Bu alanda alerjik durumları ya da başka sıkıntı yaşanmaması adına hemşiremizi de projemize dahil ettik. Hemşiremizin kontrolüyle beraber, velilerimizin de izin belgeleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Açık havadaki sınıflarımızda daha verimli etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede kendilerini daha özgür hissediyor. Çocuklar doğada vakit geçirmeli. Arkadaşlarımıza bu konuda cesaretli olmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü bizler bu işin içine girdik, yaşadık ve gördük, çok büyük verim aldık. Umarım bu projemiz tüm Türkiye'de yaygınlaşır."

Özel eğitim öğretmeni Muhammed Genç ise "Engelsiz Doğa Sınıfı"nda mutfak, trafik ve serbest alanların da bulunduğu bilgisini verdi.

Önceliklerinin rahatlama, bitki gözleme, günlük yaşam becerileri, müzik, oyun alanları ile duyu bütünleme alanları olduğunu dile getiren Genç, "Seramızda ağırlıklı olarak çocuklara görseline hitap etsin diye çiçek ekimi yapıldı. Bunun yanında çocuklar büyümesini ve gelişmesini gözlemleyebilsin diye kısa sürede ürün veren soğan, maydanoz gibi yeşil bitkilerin ekimi yapıldı. Trafik kurallarına yönelik de çocuklarımızın günlük hayatta zorluk yaşadıklarını gözlemlediğimiz için alanımıza yol ve bunun etrafına da trafik kuralları, levhaları koymayı düşündük. Çocuklarımızın farkında olmadan doğrudan eğitim yöntemini uygulayarak trafik kurallarına uymalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Torun, Bursa, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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