Bursa\'da Otomobil Kaldırıma Çarptı, Kedi Son Anda Kurtuldu

Kaza, saat 05.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Dikkaldırım istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Refüje çarpıp savrulan otomobil, kaldırımı ve yürüyüş yolu ile yeşil alanı aşarak, bir sitenin duvarına çarptı. Otomobil, binanın kolonu ve kapısı arasına girdi. Sürücü hafif yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bina önündeki paspasın üzerinde uyuyan bir kedinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
