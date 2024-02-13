Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Bursa\'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken, biri ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, diğerleri ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri ağır yaralandı.

Haşim G. idaresindeki 17 KP 227 plakalı otomobil, Bursa- Çanakkale kara yolunda Tophisar Mahallesi yakınında yağışın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

Aracın yuvarlanarak tarlaya devrildiği kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Haşim G. ile otomobildeki Muharrem D. ve Fahriye D, ilk müdahaleleri sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Haşim G. ile Fahriye D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Muharrem D'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Karacabey, Bursa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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