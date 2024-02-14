Bursa'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Bursa\'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından yardıma koşulduktan sonra hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

14.02.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
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BURSA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden ilçe merkezine giden S.U. idaresindeki 16 ACH 387 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan Y.V. yönetimindeki 26 DB 020 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan 16 ACH 387 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durdu. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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