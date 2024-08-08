Bursa'da Otomobil Takla Attı ve Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Takla Attı ve Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa\'da Otomobil Takla Attı ve Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'da bir otomobil, refüje ve ağaçlara çarparak takla attıktan sonra alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü ve araçtaki kadın yaralandı.

08.08.2024 15:35
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BURSA'da otomobil, önce refüje ardından ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü Burak K. ile araçtaki kadın yaralandı. Metrelerce sürüklenen otomobil alev alıp yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Burak K. yönetimindeki 16 AST 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce refüje ardından da ağaca ve aydınlatma direğine çarparak takla attı. Yaklaşık 150 metre savrulan araç ters dönerek dururken, sürücü ile yanındaki kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı. 2 kişinin çıkarılmasının ardından otomobil alev alırken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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