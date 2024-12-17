Bursa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa\'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

17.12.2024 18:48  Güncelleme: 18:49
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Nezir Ö. (55) idaresindeki 20 ADJ 257 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan gelen Nagihan B. (38) yönetimindeki 58 EZ 537 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, Nagihan B. ile çocukları 6 yaşındaki Nisa ve 9 yaşındaki Ömer B. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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