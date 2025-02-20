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1) BURSA'DA OTOMOTİV YAĞ BAYİSİNDE YANGIN

BURSA'da otomotiv yağ bayisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Oto Sanayi Sitesi (OTASANSİT) C 22'nci Sokak'ta bulunan otomotiv yağ bayisinde, saat 08.30 sıralarında çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.