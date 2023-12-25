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Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika
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Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı

Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa\'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı
25.12.2023 - 16:33,
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BURSA'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi Derya Caddesi'ndeki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıktı. İddiaya göre; sobadan sıçrayan kıvılcımın plastik malzemeleri tutuşturması ile çıkan yangın, paniğe yol açtı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü; iş yerinde hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika
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