Bursa'da 'Özel Askerler' İçin Kına Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da 'Özel Askerler' İçin Kına Eğlencesi Düzenlendi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini zihinsel veya fiziksel engelleri sebebiyle yerine getiremeyen bireyler için geleneksel 'Askerlik Kına Eğlencesi' düzenledi. Türk bayrağı eşliğinde salona gelen asker adayları, üniforma giymenin heyecanını yaşadı.

10.05.2025 13:53
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(BURSA)- Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini zihinsel veya fiziksel engelleri sebebiyle yerine getiremeyen bireyler için geleneksel 'Askerlik Kına Eğlencesi' düzenledi. Türk bayrağı eşliğinde salona gelen asker adayları, üniforma giymenin heyecanını yaşadı.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen yaklaşık 80 kişi için Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından kına gecesi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki geceye, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız ve Sinan Nergiz, Bursa Garnizon Komutanı Tank Albay Refai Eciroğulları, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Bando eşliğinde marşlarla yürüdüler

Dev Türk bayrağı açarak salona giren asker adayları, bando eşliğinde marşlarla yürüyüş yaptı. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda protokol üyeleri, gençlerin eline kına yaktı.

Anneler Günü'nü kutladılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başladı. Askerlik görevinin Türk milleti için gurur verici bir kavram olduğunu anlatan Saldız, özel gereksinimli bireyleri asker üniformasıyla gördüğünde gurur duyduğunu dile getirdi. Askerleri yetiştiren ailelere teşekkür eden Saldız, tüm asker annelerinin de Anneler Günü'nü kutladı.

Bursa Garnizon Komutanı Tank Albay Refai Eciroğulları ise Türk milletinin vatanı uğruna evlatlarını seve seve şehit olsun diye feda eden bir toplum olduğunu söyledi. Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Eciroğulları, mehmetçiği vatan savunması için eğitmeye devam edeceklerini belirtti. Türk askerinin her zaman ve her daim hazır olduğunu dile getiren Eciroğulları, bir günlüğüne dahi olsa asker ocağına teslim olan özel gereksinimli bireylere bu mutluluğu yaşatmaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy de Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü hatırlatarak, Türk askeri sayesinde Anadolu topraklarında huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirtti. Evlatlarını vatana emanet eden ailelere de teşekkür eden Aksoy, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak askerlere hayırlı teskereler diledi.

Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, engelli bireylerin bir günlük dahi olsa üniforma giyerek askerlik yemini etmesinin onların da vatanın eşit bireyleri olduğunu herkese hatırlattığını söyledi. Şahin, temsili askerlik uygulamasını hayata geçiren kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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