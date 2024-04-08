Bursa\'da özel eğitim kurumunun bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel eğitim kurumunun bulunduğu iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Barış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde özel eğitim kurumunun bulunduğu iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yangına müdahalede bulundu.
Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
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