Bursa\'da Park Halindeki Belediye Minibüsünde Yangın

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BURSA'da park halindeki belediye minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Minibüs, yangın sonra demir yığınına döndü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan belediye minibüsünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası minibüsten alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Minibüs demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.