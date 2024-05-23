Bursa'da park halindeki otomobile çarpan araç takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da park halindeki otomobile çarpan araç takla attı, sürücü yaralandı

Bursa\'da park halindeki otomobile çarpan araç takla attı, sürücü yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kükürtlü Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı ve olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

23.05.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kükürtlü Caddesi'nde seyir halindeki kadın sürücü S.M'nin yönetimindeki 16 UA 683 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

S.M, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da park halindeki otomobile çarpan araç takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 13:43:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da park halindeki otomobile çarpan araç takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement