Bursa\'da Pizza Şubeleri Kundaklandı

14.03.2026 10:08
Eski çalışan, Bursa'daki pizza zincirine ait 2 şubeyi kundakladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde pizza zincirine ait 2 şubenin eski çalışan tarafından kundaklandığı öne sürüldü. Olaya dair anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'taki aynı pizza zincirine ait 2 ayrı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın eski çalışanı olan Abidin G., önce kiraladığı araçla aynı pizza zincirine ait olan İhsaniye Mahallesi'ndeki şubeyi, daha sonra da Beşevler Mahallesi'ndeki şubeyi kundakladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3'ÜNCÜ ŞUBEYE DE KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ

Olay sırasında, yangın alarmının devreye girmesi ve çevredekilerin ihbarıyla her 2 adrese de çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınlarda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde ise hasar oluştuğu bildirildi.

Öte yandan, Abidin G.'nin Görükle Mahallesi'ndeki şubeyi de kundaklama girişiminde bulunduğu fakat fark edilince uzaklaştığı da belirtildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Polis, Bursa, Olay, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Arda Turan’dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle
Ayşegül Eraslan’ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor Sözleri dikkat çekici Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?

08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
00:24
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 10:08:33.
