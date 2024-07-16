Bursa'da Polislerin Üzerine Araba Süren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Polislerin Üzerine Araba Süren Şahıs Yakalandı

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Bursa'da polislerin 'dur' ihtarına uymayarak otomobilini polislerin üzerine süren ve lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen kaçmaya devam eden şahıs, sıkı takip sonucunda yakalandı. Şahsa çeşitli suçlamalarla 100 bin TL'lik cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.07.2024 10:28
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BURSA'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini polislerin üzerine süren, aracının lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen 8 kilometre kaçan Ali O. (35), sıkı takip sonrası teslim oldu. Ters yöne kaçış, kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 BKN 393 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ali O.'ya 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayıp, geri manevra ile otomobilini polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis, havaya uyarı ateşi açtı. Ali O. kaçmaya devam edince, otomobilin lastiğine ateş edildi. Sürücü, patlak lastiğe rağmen ters yönde kaçmaya devam etti, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Bölgeye takviye isteyen ekipler, sürücünün peşine düştü. Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan İzmir yönüne doğru kaçışını sürdüren sürücü, izini kaybettirmek için Stadyum Caddesi'ne girdi. 8 kilometrelik takibin ardından, otomobili bırakarak yaya olarak kaçan Ali O., bir süre sonra polis ekiplerinin yanına gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücüye 'Trafiği tehlikeye atmak', 'Drift', 'Ters yöne girmek' ve 'Dur ikazına uymamak'tan 100 bin TL'lik cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da Polislerin Üzerine Araba Süren Şahıs Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Polislerin Üzerine Araba Süren Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Polislerin Üzerine Araba Süren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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