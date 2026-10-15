Bursa'da sağanak 4 dereyi taşma noktasına getirdi, 79 olaya müdahale edildi - Son Dakika
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Bursa'da sağanak 4 dereyi taşma noktasına getirdi, 79 olaya müdahale edildi

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Bursa\'da sağanak 4 dereyi taşma noktasına getirdi, 79 olaya müdahale edildi
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Bursa'da dün geceden itibaren etkisini artıran sağanak, Uludağ'dan doğup kent merkezinden geçen dereleri taşma noktasına getirdi. İl genelinde 12 ilçeden gelen ihbarlar üzerine ekipler 4 dere taşması ve 79 olaya müdahale ederken çalışmalar 1126 personel ve 439 araçla sürüyor.

DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Bursa'da, dün geceden itibaren etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Uludağ'dan doğup, kent merkezinden geçen dereler, taşma noktasına geldi. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirinden ayıran Gökdere ile tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen derenin debisi yükseldi. Yıldırım ilçesindeki Kaplıkaya ile Cumalızık dereleri de taşma noktasına geldi. Cumalıkızık Mahallesi yakınlarındaki köprünün tıkanması ve derenin taşmasıyla, yıkılma riskine karşı dere yatağında temizlik çalışması yürütüldü.

MUDANYA'DA DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Mudanya ilçesinde yağışın ardından derelerden gelen çamur nedeniyle denizin kıyı kesimleri kahverengiye büründü.

12 İLÇEDEKİ 4 DERE TAŞMASI İLE 79 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

İl genelinde 12 ilçeden ihbar alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4 dere taşması ve toplam 79 olaya müdahale etti. Ekiplerin, 1126 personel ve 439 araçla çalışmaları devam ediyor.

Özgül ATABEY/BURSA,

Kaynak: DHA
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