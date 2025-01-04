Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Bursa\'da Sağlık Çalışanlarından Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

Bursa'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını protesto edip Gazze'ye destek için yürüdü.

04.01.2025 17:50
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Bursa'da görev yapan sağlık çalışanları ve hekimler, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarına destek için sessiz yürüyüş yaptı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Orhangazi Parkı'nda buluşan, döviz ve pankartlar taşıyan doktorlar, sağlık çalışanları, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli hekim Tarık Yaşa, Gazze'deki sağlık krizini bir yılı aşkın süredir büyük endişe ve öfkeyle takip ettiklerini belirtti.

Gazze'ye insani yardım girişine ve dağıtımına engel olunduğunu, sağlık sisteminin sistemli saldırılarla tarumar edildiğini aktaran Yaşa, "Yüzde 70'i kadın ve çocuklar olmak üzere 45 binden fazla insan, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Evlerinden sürülen, güvencesiz koşullar altında yaşamaya zorlanan kardeşlerimizin mazlumluğuna şahit olmaktayız." dedi.

Yaşa, binlerce insanın soğuğa terk edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta şiddetli saldırılara ve ablukaya maruz kalan Kemal Adwan Hastanesi, bu hafta hizmet dışı bırakılmış durumda. İsrailli askerler tarafından hastaneye baskın düzenlenip çeşitli binaları ateşe verildi. Hastalar, Endonezya Hastanesine tahliye edilirken 25 hastane personeli ve hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye alıkonuldu. Ebu Safiyye'nin nerede olduğuna ve sağlık durumuna ilişkin bilgi yok. Hekimler olarak vakarlı ve onurlu duruşuyla direnişin sembollerinden doktor Hüsam'ın serbest bırakılması ve hastanelerin dokunulmazlığının sağlanması için İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısında bulunuyoruz. Soykırımın sonuçlarının önlenmesi ve iyileştirilmesinde, sağlık sisteminin, hastanelerin ve sağlık profesyonellerinin rolü muhakkak büyük önem arz etmektedir."

Soykırıma seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Yaşa, "Acil şekilde kalıcı ateşkes sağlansın, Gazze'deki abluka kaldırılsın, insani ve tıbbi yardımların Gazze'ye girişi sağlansın, hastanelere yönelik saldırılar durdurulsun, sağlık tesisleri ve sivil altyapı korunup tahrip olanlar yeniden inşa edilsin." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından meydana, Gazze'de öldürülen sağlık çalışanlarının bazılarının isimlerinin yazılı olduğu notlar, oyuncaklar, çocuk ayakkabıları ve kefenler bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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