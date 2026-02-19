Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Bursa\'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi
19.02.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi.

Bursa'da, "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Valiliği tarafından şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için Sadabad Sarayı'nda iftar yapıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, programda, millet olarak geleceğe umutla bakmayı vatan, millet ve bayrak sevgisi uğruna canları çekinmeden feda eden aziz şehitler ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Bağımsızlık ve birlik ruhunun ölümsüzleşen timsalleri olarak kahramanlıkların asla unutulmayacağını ifade eden Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emanet ettiği bu kutsal mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımanın azim ve kararlığındayız. FETÖ ve PKK gibi milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden her türlü terör örgütüyle mücadeleyi sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde milletimizden aldığımız güçle, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimiz olmak üzere kahraman gazilerimizi, ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, milletvekilleri ve protokol üyelerinin de katıldığı programda şehitler için dualar edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:46:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.