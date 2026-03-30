Bursa'da Selde Mahsur Kalan İki Köpek Kurtarıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Selde Mahsur Kalan İki Köpek Kurtarıldı

Bursa'da Selde Mahsur Kalan İki Köpek Kurtarıldı
30.03.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey'de su baskını nedeniyle mahsur kalan 'cesur' ve 'zeytin' isimli köpekler botla kurtarıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde su baskını nedeniyle bağ evinin önünde mahsur kalan 'cesur' ve 'zeytin' isimli iki köpek, botla kurtarıldı. Kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Bursa'da 2 gün boyunca aralıksız süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde dereler taştı, yollar kapandı. Heyelanlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent genelinde metrekareye 20, kent merkezinde ise 30 kilogram yağmur yağarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 280 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 39'unu dere taşması, 17'sini ise toprak kayması oluştururken, 12 farklı noktada sel ve su baskını meydana geldi.

DRONLA YERİ TESPİT EDİLDİ

Su baskınlarının etkili olduğu Karacabey ilçesinde mahsur kalan hayvanlar ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gün Mahallesi'nde yükselen su nedeniyle Metin Korkut'a ait bağ evinde 'cesur' ve 'zeytin' isimli iki köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Botla açılan ekiplere bir dron da eşlik etti. Dron yardımıyla tespit edilen eve ulaşan ekipler, köpekleri bota alarak güvenli bölgeye getirdi. Karaya ulaşan köpekler, bottan atlayarak sahibine koştu. Kurtarma operasyonu kameraya da saniye saniye yansıdı.

'EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kurtarma çalışmasını büyük heyecanla izleyen Metin Korkut, "Ekipler kısa sürede ulaştı ve hayvanlarımı sağ salim kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum" dedi. Gönü Mahallesi Muhtarı Erol Yıldırım da müdahaleden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Operasyonun ardından ekipler, Metin Korkut ve kurtarılan can dostlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:41:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.