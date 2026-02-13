Osmangazi ilçesi Ankara Yolu'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, bir anda araçlarıyla aynı şeride geçti. Sürücüler, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı. Aynı şeridi paylaşmaya çalışan sürücülerin 'şerit' kavgası, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Bursa'da Şerit Kavgası
