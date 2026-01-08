Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şiddetli Rüzgarın Yol Açtığı Olumsuzluklara Müdahale Etti

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgarın yol açtığı olumsuzluklara 356 personel ve 124 araçla müdahale etti.

Bursa'da hızı saatte 120 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, kent genelinde çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Gece saatlerinden itibaren olumsuzluklara müdahale eden Büyükşehir ekipleri, 356 personel ve 124 araçla toplam 100'ü aşkın ihbarı kısa sürede değerlendirdi. İhbarların büyük bölümünü ağaç devrilmeleri, çatı, tabela, panel ve saç levhaların yerinden kopması ile inşaat alanlarındaki riskli unsurlar oluşturdu. İtfaiye, zabıta, park ve bahçeler, destek hizmetleri, BUSKİ, BURULAŞ, ilçe belediyeleri ve UEDAŞ koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; Panayır Yolu, BURSARAY istasyonları, Ankara Yolu, Haşim İşcan Caddesi, parklar ve mezarlıklar başta olmak üzere riskli alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşların ALO 153 veya 444 16 00 numaralarından Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabileceğini bildirdi.