Bursa'da Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi Kuruldu - Son Dakika
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Bursa'da Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi Kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi'ni açarak, sigara bağımlılığı ile mücadeleye yönelik önemli bir adım attı. Başkan Bozbey, merkez aracılığıyla halka sağlıklı yaşam rehberliği yapacaklarını duyurdu.

10.02.2025 14:42  Güncelleme: 16:45
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Aile Destek Merkezi bünyesinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi'ni hizmete açtı. Halk sağlığına yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Sağlıklı bir Bursa için vatandaşlarımızın yanında olacak, bağımlılıkla mücadelede sahada aktif rol alacağız" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından sigara bağımlılığıyla mücadele konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli bir adım atıldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi kuruldu.

Birimin açılış törenine Başkan Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve hekimler katıldı.

Başkan Bozbey, Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi'nin sigara içenlere sağlıklı bir yaşam yolunda rehberlik edeceğini söyledi. Bozbey, Bursalıların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarına destek olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde sigara kullanımı hala çok yaygın ve özellikle gençler ile kadınlar arasında bu oran giderek artıyor. Sigara, sadece bireysel sağlık değil, sosyal ve ekonomik açıdan da ciddi kayıplara yol açmaktadır. Bu merkezimiz sadece danışmanlık hizmeti vermekle kalmayacak. Pazar yerleri, meydanlar ve şehir merkezlerinde stantlar kurarak sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturulacak. Ayrıca karbonmonoksit ölçümleri yapılarak, tütünün vücuda verdiği zararları anlık olarak göstereceğiz. Sağlıklı bir Bursa için vatandaşlarımızın yanında olacak, bağımlılıkla mücadelede sahada aktif rol alacağız."

"Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu"

Her yıl milyonlarca insanın sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da erken ölümleri önleyebilmek için insanların tütünden uzaklaştırılması gerektiğini aktararak "Bugün yüzde 28'in üstünde tütün kullanan var. Erkeklerde bu oran yüzde 40'ın üstünde. Akciğer hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları, damar sistemi hastalıkları hatta kadınlarda meme kanseriyle ilişkisi kurulmuş tütünün, hala çocukları, gençleri, kadınları, erişkinleri hasta edecek kadar kullanımlı olması Türkiye'de çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunun azaltılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi de çok yerinde bir adım atarak bu merkezi hayata geçirdi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bozbey ve beraberindekiler, karbonmonoksit ölçümleri yaptırarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

GADEM çatısı altında hizmet verecek danışmanlık birimine, sigarayı bırakmak isteyenler, 0224 716 32 32 nolu telefondan başvuruda bulunabilecek. Birimde görevli hekimler tarafından sigarayı bırakmak isteyenlere destek olunarak danışmanlık hizmeti verilecek.

Kaynak: ANKA

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